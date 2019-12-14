В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-14T09:56:27+03:00

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Синоптики дали долгосрочный прогноз на предстоящие недели в Пермском крае. После аномального тепла и декабрьских оттепелей на Урал пришло похолодание. В предстоящие выходные столбик термометра опустится до – 15 градусов.

Однако следующая рабочая неделя будет относительно теплой. С 16 декабря температура днем будет – 1…-4 градуса, а ночью не опустится ниже – 9 градусов. И всю неделю будет идти снег.

Зато с 23 декабря в наш регион придут настоящие морозы: температура опустится почти на 20 градусов. 25 декабря днем будет до – 34, а ночью до – 36.

И долгосрочный прогноз обещает, что морозная погода сохранится в Прикамье несколько недель и захватит новогодние каникулы. Самым холодным днем станет Праздник Рождества Христова – 7 января, когда ночью столбик термометра опустится до – 39.

ИСТОЧНИК KP.RU