2019-12-14T07:50:46+03:00
Происшествия

Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину

Пострадавший с травмами в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
В отношении водителя, допустившего ДТП, проводит проверку полиция: уже составлены административные протоколы и возбуждено административное расследование.В отношении водителя, допустившего ДТП, проводит проверку полиция: уже составлены административные протоколы и возбуждено административное расследование.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

ДТП, в котором пострадал 28-летний пермяк произошло 13 декабря днем в центре Перми.

- Около 14.00 в Свердловском районе водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Иномарка двигалась по улице 1-я Красноармейская в направлении улицы Николая Островского. Возле дома № 6 водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии молодой мужчина получил травму. Прибывшие на место медики «скорой» оказали ему первую помощь, а потом госпитализировали в больницу.

Сейчас в отношении водителя, допустившего ДТП, проводит проверку полиция: уже составлены административные протоколы и возбуждено административное расследование по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы
В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку
Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает экологические проекты пермских школьников
Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми
"Повалила на землю и вцепилась зубами в ногу". Пермячке, на которую напала собака, выплатят 18 тысяч
Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку
В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины
В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп
В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи
"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных
Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы
Пермь может перейти на новую модель рынка тепла
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске
В Перми насмерть сбили мужчину
В пермской школе №132 появился «Экоград»
В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона
Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
Пермяка осудили за избиение сожительницы
В центре Перми завершилось строительство детского сада
Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека