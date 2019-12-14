Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
ДТП, в котором пострадал 28-летний пермяк произошло 13 декабря днем в центре Перми.
- Около 14.00 в Свердловском районе водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Иномарка двигалась по улице 1-я Красноармейская в направлении улицы Николая Островского. Возле дома № 6 водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии молодой мужчина получил травму. Прибывшие на место медики «скорой» оказали ему первую помощь, а потом госпитализировали в больницу.
Сейчас в отношении водителя, допустившего ДТП, проводит проверку полиция: уже составлены административные протоколы и возбуждено административное расследование по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
ИСТОЧНИК KP.RU