В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-13T19:08:47+03:00

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В Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 44-летнего Солонченко Андрея Викторовича. Время и место сбора – суббота, 14 декабря, 10:30, ул. Ласьвинская, 86а/1 (около автозаправки).

Форма одежды – яркая, теплая, удобная. При себе необходимо иметь свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус.

Неделю назад, 6 декабря, Андрей Солонченко выехал из гаража на улице Сивашская в Закамске на машине Toyota Highlander, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, крепкое телосложение, зеленые глаза. Он был одет в темно-зеленый пуховик, черные штаны и черные ботинки.

Информацию о местонахождении Андрея Солонченко можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204-49-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU