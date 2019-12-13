2019-12-13T19:08:47+03:00
Происшествия

В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении

Он пропал неделю назад
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
Изменить размер текста:

В Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 44-летнего Солонченко Андрея Викторовича. Время и место сбора – суббота, 14 декабря, 10:30, ул. Ласьвинская, 86а/1 (около автозаправки).

Форма одежды – яркая, теплая, удобная. При себе необходимо иметь свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус.

Неделю назад, 6 декабря, Андрей Солонченко выехал из гаража на улице Сивашская в Закамске на машине Toyota Highlander, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, крепкое телосложение, зеленые глаза. Он был одет в темно-зеленый пуховик, черные штаны и черные ботинки.

Информацию о местонахождении Андрея Солонченко можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204-49-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает экологические проекты пермских школьников
Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми
"Повалила на землю и вцепилась зубами в ногу". Пермячке, на которую напала собака, выплатят 18 тысяч
Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку
В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины
В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп
В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи
"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных
Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы
Пермь может перейти на новую модель рынка тепла
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске
В Перми насмерть сбили мужчину
В пермской школе №132 появился «Экоград»
В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона
Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
Пермяка осудили за избиение сожительницы
В центре Перми завершилось строительство детского сада
Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека