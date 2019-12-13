В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-13T17:56:48+03:00

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Пермское УФАС России провело внеплановую проверку в Пермском тубдиспансере. В результате сотрудники ведомства обнаружили, что с октября по декабрь 2017 года во время аукционов на поставку медицинского оборудования работники учреждения переписывались с директором одного из участников аукционов.

- С электронной почты директора компании – участника сотрудникам тубдиспансера поступала информация о ценах и технических характеристиках поставляемого оборудования, - отметила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова. – Причем, там были сведения как о своих коммерческих предложениях, так и конкурентов. Переписку вели до опубликования закупки на официальном сайте. Супруга директора компании – организатора сговора оказалась победителем одной из самых весомых закупок.

Почту бывшие сотрудники тубдиспансера удалили, чтобы скрыть свои действия, ее пришлось восстанавливать.

В результате начальная (максимальная) цена договора и техническое задание были копией сведений, которые предоставил организатор сговора. Получается, что аукционная документация готовилась под конкретных участников. По мнению Пермского УФАС, участники сговора разделили победы на аукционах между собой. Общая сумма закупок составила почти 14 миллионов рублей.

Пермское УФАС будет принимать решение о возбуждении антимонопольного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU