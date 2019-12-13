ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает экологические проекты пермских школьников

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-13T16:43:06+03:00

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12 декабря на территории пермской школы №132 и при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» появилась «зеленая земля», именно так переводится «TERRA VERDE». Проект с таким название стал победителем конкурса «Пермь – мастерская будущего», который проводится пермскими нефтепереработчиками.

Обновленное пришкольное пространство представляет собой эколого-краеведческий экскурсионный маршрут. Ребята и педагоги неравнодушно относятся к окружающему миру, родному городу и краю, что и продемонстрировали в очередной раз.

- Ученики 132-й школы являются постоянными участниками нашего конкурса школьных экологических проектов, одерживали победы в различных номинациях. И это приятно, приятно поддерживать добрые и полезные инициативы, направленные на изменение не только окружающего пространства, но и сознания нас, горожан, - отметила помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вера Мартынюк.

В пространстве «TERRA VERDE» можно изучать природные экосистемы, узнать факты о событиях и героях Великой Отечественной войны. Наверняка благоустроенная территория станет площадкой для проведения экскурсий, лабораторных работ, квестов.

Авторы проекта уже высказывают планы по дальнейшим перспективам, намечают новые точки и задачи, которые, к примеру, проиллюстрируют, как правильно сортировать мусор, для чего сдавать макулатуру.

«Экоград «TERRA VERDE»» - стал уже вторым реализованным в этом году школой №132 проектом, ранее состоялись соревнования по спортивной орнитологии - бердингу. Организаторы конкурса «Пермь – мастерская будущего» выражают надежду, что энергия и положительный заряд у юных экологов на этом не закончились, и будут ждать новых идей.