2019-12-13T15:27:24+03:00
Общество

Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми

Вместе с начальником МКУ «Благоустройство Ленинского района» Денисом Курышевым они проверили состояние центральных улиц
Лилия Абибулаева
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Глава района предложил пермякам предлагать маршруты для инспекций. Фото: Instgram @kozenkovaleksandr59Глава района предложил пермякам предлагать маршруты для инспекций. Фото: Instgram @kozenkovaleksandr59
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По поручению Дмитрия Самойлова, они провели участки, по которым больше всего поступало замечаний: эспланада, улица Ленина, Борчанинова, Луначарского, Пермская.

Александр Козенков отметил некоторые недочеты на улицах города и поручил начальнику МКУ оперативно отреагировать. Так, очень много жалоб поступало на состояние тротуара на улице Пермской. Туда были направлены техника и рабочие для приведения дорожки в нормативное состояние.

Глава района сообщил в своем Instagram-аккаунте, что ежедневно проверяет состояние улиц и предложил пермякам предлагать маршруты для следующих инспекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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