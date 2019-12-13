Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми
По поручению Дмитрия Самойлова, они провели участки, по которым больше всего поступало замечаний: эспланада, улица Ленина, Борчанинова, Луначарского, Пермская.
Александр Козенков отметил некоторые недочеты на улицах города и поручил начальнику МКУ оперативно отреагировать. Так, очень много жалоб поступало на состояние тротуара на улице Пермской. Туда были направлены техника и рабочие для приведения дорожки в нормативное состояние.
Глава района сообщил в своем Instagram-аккаунте, что ежедневно проверяет состояние улиц и предложил пермякам предлагать маршруты для следующих инспекций.
ИСТОЧНИК KP.RU