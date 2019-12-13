"Повалила на землю и вцепилась зубами в ногу". Пермячке, на которую напала собака, выплатят 18 тысяч
В августе этого года на жительницу Перми возле кафе в Индустриальном районе напала немецкая овчарка, которая принадлежала хозяину заведения. Пес повалил женщину на землю и стал рвать зубами ее ногу. К счастью, мимо проезжал автомобиль, и сидящие в нем водитель и пассажиры смогли отбить пермячку у собаки. Ее увезли на скорой помощи.
Сердобольный владелец пса решил загладить свою вину и принес пострадавшей одну тысячу рублей. Она прикинула: изорванные джинсы она покупала за 1тысячу 499 рублей, лекарств пришлось приобрести на 2 тысячи 633 рубля. И пошла в суд.
В суде она заявила иск на 100 тысяч рублей за моральные страдания, объяснив что испугалась, когда лежала и пыталась отбиться от разъяренного пса.
В Индустриальном суде подтвердилось, что немецкая овчарка, принадлежащая владельцу кафе, имела свободный доступ к территории, где произошло нападение. И что собака «нанесла несколько укушенных ран в области лодыжки». Но судья решил уменьшить размер компенсации, ведь хозяин пса уже выплатил пермячке тысячу рублей.
- С учетом поведения ответчика, частично возместившего причиненный вред в размере 1 тысячи рублей, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в районном суде. - Кроме того, с ответчика взыскан материальный ущерб – 3 тысячи 132 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU