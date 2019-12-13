Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку
Парень должен был предупредить подругу о болезни
Девочка не знала о болезни парня.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 23-летнего парня будут судить за то, что он заразил вирусом иммунодефицита человека свою подругу.
Следователи установили, что 23 -летний узнал, что заражен опасной инфекцией и должен соблюдать определенные санитарно-гигиенические правила при половых контактах. В июне 2018 года он занялся сексом со своей несовершеннолетней подругой. Девочка не знала о болезни парня.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU