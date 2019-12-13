Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-13T15:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае 23-летнего парня будут судить за то, что он заразил вирусом иммунодефицита человека свою подругу.

Следователи установили, что 23 -летний узнал, что заражен опасной инфекцией и должен соблюдать определенные санитарно-гигиенические правила при половых контактах. В июне 2018 года он занялся сексом со своей несовершеннолетней подругой. Девочка не знала о болезни парня.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU