В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-13T14:08:51+03:00

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За текущий год в лесах Перми появилось рекордное количество экотроп - 4. Всего в Перми их 18.

В администрации города отмечают, что с каждым годом интерес к экологическому туризму растет. Пермяки все чаще организуют прогулки по экологическим маршрутам в лесу.

Вдоль троп установлены специальные стенды с информацией о флоре и фауне пермских лесов.

За год участковые лесничие провели для пермяков более 60 экскурсий. Например, в рамках популярного проекта «Прогулки с экологом» проведено 23 экскурсии, общее количество участников превысило 500 человек. Экскурсии состоялись в особо охраняемых природных территориях «Черняевский лес», в долинах рек Данилихи, Егошихи, Большой Ивы, на экологической тропе «Ивинская».

- Экологические тропы в Перми становятся все более и более востребованными, это хорошо для нашего города с обширным лесным фондом. Экотропы привлекают людей в леса для познавательного и интересного отдыха с семьей, с друзьями. Только через непосредственное общение и контакт можно узнать и полюбить природу родного города. Лес – это наше природное наследие, наша гордость. Экологические тропы позволяют открыть и осознать его ценность, обеспечивают безопасность отдыха в лесу как для горожан, так и для самой природы, - отмечает Екатерина Овчинникова, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU