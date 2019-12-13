2019-12-13T14:08:51+03:00
Общество

В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп

Всего в пермских лесах 18 экологических троп
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Вдоль троп установлены специальные стенды с информацией о флоре и фауне пермских лесовВдоль троп установлены специальные стенды с информацией о флоре и фауне пермских лесовФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

За текущий год в лесах Перми появилось рекордное количество экотроп - 4. Всего в Перми их 18.

В администрации города отмечают, что с каждым годом интерес к экологическому туризму растет. Пермяки все чаще организуют прогулки по экологическим маршрутам в лесу.

Вдоль троп установлены специальные стенды с информацией о флоре и фауне пермских лесов.

За год участковые лесничие провели для пермяков более 60 экскурсий. Например, в рамках популярного проекта «Прогулки с экологом» проведено 23 экскурсии, общее количество участников превысило 500 человек. Экскурсии состоялись в особо охраняемых природных территориях «Черняевский лес», в долинах рек Данилихи, Егошихи, Большой Ивы, на экологической тропе «Ивинская».

- Экологические тропы в Перми становятся все более и более востребованными, это хорошо для нашего города с обширным лесным фондом. Экотропы привлекают людей в леса для познавательного и интересного отдыха с семьей, с друзьями. Только через непосредственное общение и контакт можно узнать и полюбить природу родного города. Лес – это наше природное наследие, наша гордость. Экологические тропы позволяют открыть и осознать его ценность, обеспечивают безопасность отдыха в лесу как для горожан, так и для самой природы, - отмечает Екатерина Овчинникова, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины
В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп
В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи
"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных
Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы
Пермь может перейти на новую модель рынка тепла
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске
В Перми насмерть сбили мужчину
В пермской школе №132 появился «Экоград»
В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона
Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
Пермяка осудили за избиение сожительницы
В центре Перми завершилось строительство детского сада
Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека