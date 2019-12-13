В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-13T13:52:14+03:00

Площадь нового помещения должна быть более 16 тысяч кв.метров Фото: архив "КП"

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Строительство здания художественной галереи на территории завода им. Шпагина в Перми запланировано на 2020-2023 годы. Издание «Business Class» сообщает о том, что проект постановления правительства края, который закрепит срок строительства, уже подготовлен.

По информации издания, региональное управление капитального строительства должно заключить государственный контракт на подготовку рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту на 2020-2023 годы. Здание должно быть построено не позднее 2023 года.

Площадь нового помещения должна быть более 16 тысяч кв.метров. На строительство всех объектов культурно-рекреационного пространства планируют выделить 9,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU