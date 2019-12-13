Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
Сотрудники полиции задержали местного жителя за незаконный оборот наркотиков. У 24-летнего пермяка нашли несколько свертков запрещенного вещества.
Полицейские увидели подозрительного молодого человека в лесном массиве. Парень не мог внятно ответить на вопросы сотрудников полиции и нервно себя вел. Пермяка доставили в отдел полиции. Там при личном досмотре у него нашли несколько свертков с мефедроном.
В Перми задержали парня за сбыт наркотиков.
Оказалось, что в лесу парень оборудовал тайник. Полицейские нашли место, где были спрятаны наркотики и изъяли их.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что при обыске тайника обнаружили 29 свертков и 3 пакета с застежкой типа «зип-лок» с запрещенными веществами общей массой около 150 граммов. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU