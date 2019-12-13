Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-13T13:57:40+03:00

Его заметили в лесу, где был оборудован тайник Фото: Василий Вахрин

При себе у него было несколько свертков с запрещенным веществом [видео]

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Сотрудники полиции задержали местного жителя за незаконный оборот наркотиков. У 24-летнего пермяка нашли несколько свертков запрещенного вещества.

Полицейские увидели подозрительного молодого человека в лесном массиве. Парень не мог внятно ответить на вопросы сотрудников полиции и нервно себя вел. Пермяка доставили в отдел полиции. Там при личном досмотре у него нашли несколько свертков с мефедроном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/749561" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали парня за сбыт наркотиков.

Оказалось, что в лесу парень оборудовал тайник. Полицейские нашли место, где были спрятаны наркотики и изъяли их.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что при обыске тайника обнаружили 29 свертков и 3 пакета с застежкой типа «зип-лок» с запрещенными веществами общей массой около 150 граммов. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU