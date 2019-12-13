В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-13T12:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Сивинского района Степан Вожаков и Сергей Гилев спасли женщину с ножевым ранением в грудь. Она пыталась покончить с собой.

Когда полицейские приехали на место ЧП, женщину уже заносили в машину «скорой помощи». Отправив пострадавшую в больницу, сотрудники полиции стали опрашивать свидетелей. Как вдруг, снова позвонил дежурный и сообщил, что машина с пострадавшей перевернулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на встречку и допустил опрокидывание машины.

Полицейские немедленно выехали на место. Степан Вожаков и Сергей Гилев помогли медикам достать женщину, аккуратно перенесли ее в служебный автомобиль и доставили до больницы. Вскоре женщина поправилась и ее выписали из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU