2019-12-13T12:32:33+03:00
Общество

В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске

Машину прикамцу пришлось вернуть
Лилия Абибулаева
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Элитную иномарку по низкой цене мужчина нашел на сайте бесплатных объявленийЭлитную иномарку по низкой цене мужчина нашел на сайте бесплатных объявленийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Пермского края увидел на сайте бесплатных объявлений, сообщение о продаже элитной иномарки. Цена на немецкий автомобиль была настолько низкой, что мужчина отправился за ней в другой город.

Купив машину, в родном городе он поставил ее на регистрационный учет и стал наслаждаться вождением. Радость от покупки длилась недолгой. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и выяснилось, что автомобиль в розыске.

Чтобы избежать дальнейших проблем, мужчина пришел на прием к приставу и передал машину, все документы и два комплекта ключей. Но обратился в суд, чтобы взыскать с продавца деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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