В Перми насмерть сбили мужчину
По сообщению очевидцев, погибший был сотрудником горсети
Обстоятльства ЧП уточняются. Фото: Instagram @chp_59
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На улице Восточный обход в Перми произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Авария произошла днем 13 декабря.
Очевидцы сообщают, что в пятницу, 13 декабря, на Восточном обходе проводились работы по монтажу освещения. На участке стоили предупреждающие знаки, разрешенная скорость на участке составляла 50 км/ч. Но водитель легкового автомобиля решил объехать знак и сбил человека, который их устанавливал.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятльства ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU