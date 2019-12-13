В Перми насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-13T12:09:54+03:00

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На улице Восточный обход в Перми произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Авария произошла днем 13 декабря.

Очевидцы сообщают, что в пятницу, 13 декабря, на Восточном обходе проводились работы по монтажу освещения. На участке стоили предупреждающие знаки, разрешенная скорость на участке составляла 50 км/ч. Но водитель легкового автомобиля решил объехать знак и сбил человека, который их устанавливал.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятльства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU