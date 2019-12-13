В пермской школе №132 появился «Экоград»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-13T12:09:14+03:00

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Территория пермской школы № 132 превратилась в эколого-краеведческое образовательное пространство. Педагоги и учащиеся старших классов реализовали просветительский проект «Экоград», для которого были привлечены спонсорские средства. Помощь в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – детям» оказал филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Проект представляет собой новый подход к организации пространства пришкольной территории. Экскурсионный маршрут состоит из трёх станций по темам: экологический лабиринт, георгиевская лента и Пермь Великая. Первый образовательный модуль демонстрирует отдельные законы и механизмы функционирования природных экосистем. Два других –связаны с важными датами в истории страны и города: 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и 300-летием Перми. «Экоград» будет использоваться в эколого-краеведческих образовательных программах и станет доступен для учащихся школ Перми.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Компания «УРАЛХИМ» помогает претворять в жизнь интересные экологические инициативы педагогов и учеников подшефной школы №132, потому что они направлены на развитие окружающей среды и воспитание детей. Школьникам важно видеть, что их идеи реализуются на практике. Это большой стимул творить дальше, придумывать новые проекты, которые, как и «Экоград», будут полезны в обучающем процессе.

Автор проекта – Валентина Петровна Буравлёва – вместе со своими единомышленниками и учениками воплотила множество интересных идей. В Черняевском лесу есть «экологический класс», а год назад появилась «Тропинка открытий» – экскурсионный маршрут для младших школьников, который ведёт на детскую площадку в экостиле. Как и оформление пришкольной территории, проект был реализован в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – детям» совместно с педагогами школы №132: Демидовой Еленой Александровной, Бояршиновой Ольгой Рудольфовной, Кузнецовой Натальей Ильиничной.

Лариса Рябова, директор школы №132:

- В нашей школе сложился уникальный педагогический коллектив: учителя умеют работать в команде с детьми, зажечь их души общей идеей. Это очень важный момент в воспитании. Хороших результатов в проектной работе мы достигаем благодаря спонсорской поддержке нашего социального партнёра – компании «УРАЛХИМ».

Пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» взял шефство над школой №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля в 2013 году. С этого времени реализован ряд совместных проектов по ремонту помещений и благоустройству, в частности, отремонтированы конференц-зал, кабинеты химии и экологии.