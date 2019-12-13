В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-13T11:49:24+03:00

Покататься бесплатно можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 Фото: архив "КП"

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В воскресенье, 15 декабря, в 20:00 пройдет торжественное открытие ледового сезона в Перми. С этого момента 8 городских катков будут бесплатными, но в определенное время. Покататься бесплатно можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00.

В день старта проекта на нескольких катках города пройдет торжественное открытие сезона. В 20:00 на стадионе «Юность» пройдут показательные выступления фигуристов конкурсы на призы хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и баскетбольного клуба «Парма».

На катке спортивного комплекса «Победа» горожан также ждут показательные выступления фигуристов, мастер-классы от хоккеистов, конкурсы.

На стадионе «Гайва» запланированы показательные выступления и мастер-классы по шорт-треку, фигурному катанию, хоккею, состоятся конкурсы «Самый меткий» и «Самый ловкий», а также лотереи.

С началом ледового сезона пермяков поздравят известные спортсмены, политики и деятели культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU