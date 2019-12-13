Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
- Дорогой Дед Мороз, я тебе пишу с просьбой о том, чтобы все деньги, которые должны были уйти на подарок, ушли на покупку лекарств для онкобольных, лежащих в больнице, - пишет 17-летний Эдуард из Перми. - Лично мне подарок не нужен. Спасибо! Надеюсь на тебя.
Это письмо попало в фонд "Берегиня", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Сотрудники каждый год получают письма от детей, которые еще болеют, и тех, кто уже выздоровел. В этом году писем больше 150, но послание Эдуарда зацепило сильнее других.
Письмо предоставлено фондом "Берегиня"
- Сам Эдуард тоже сейчас лечится в онкоцентре, - рассказывают в фонде. - 18 декабря там состоится Елка. Вы можете перечислить любую посильную сумму на счет фонда с пометкой "На лечение ребят в онкоцентре". А на Елке мы сообщим мальчику о том, сколько средств удалось собрать благодаря его письму. Мы верим, что с нами рядом - настоящие Волшебники. И каждый сможет осуществить мечту ребенка, даже если она не связана с игрушками, гаджетами... Эта мечта - жизнь.
Если вы хотите помочь исполнить мечту Эдуарда, на сайте фонда есть вся информация.
ИСТОЧНИК KP.RU