2019-12-13T11:38:50+03:00
Общество

Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"

Любой может почувствовать себя волшебником, переведя посильную сумму для маленьких пермяков из онкоцентра
Елена КОНОВА
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Сам Эдуард тоже сейчас лечится в онкоцентре, но мечтает о чудеСам Эдуард тоже сейчас лечится в онкоцентре, но мечтает о чудеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Дорогой Дед Мороз, я тебе пишу с просьбой о том, чтобы все деньги, которые должны были уйти на подарок, ушли на покупку лекарств для онкобольных, лежащих в больнице, - пишет 17-летний Эдуард из Перми. - Лично мне подарок не нужен. Спасибо! Надеюсь на тебя.

Это письмо попало в фонд "Берегиня", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Сотрудники каждый год получают письма от детей, которые еще болеют, и тех, кто уже выздоровел. В этом году писем больше 150, но послание Эдуарда зацепило сильнее других.

Письмо предоставлено фондом "Берегиня"

Письмо предоставлено фондом "Берегиня"

- Сам Эдуард тоже сейчас лечится в онкоцентре, - рассказывают в фонде. - 18 декабря там состоится Елка. Вы можете перечислить любую посильную сумму на счет фонда с пометкой "На лечение ребят в онкоцентре". А на Елке мы сообщим мальчику о том, сколько средств удалось собрать благодаря его письму. Мы верим, что с нами рядом - настоящие Волшебники. И каждый сможет осуществить мечту ребенка, даже если она не связана с игрушками, гаджетами... Эта мечта - жизнь.

Если вы хотите помочь исполнить мечту Эдуарда, на сайте фонда есть вся информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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