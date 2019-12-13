Пермяка осудили за избиение сожительницы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-13T10:52:26+03:00

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В Перми к трем годам лишения свободы приговорили местного жителя. Мужчина жестоко избил свою сожительницу.

Заявлению в полицию поступило из медицинского учреждения, куда попала пермячка. Женщину доставили в больницу с многочисленными ушибами, ранениями, переломом ребер.

Сотрудники полиции выяснили, что над женщиной издевался ее сожитель. Мужчина изрядно выпил, подошел к подруге, которая в этот момент сидела на диване, и сильно ударил ее. После того, как женщина упала, он продолжил ее избивать.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что суд приговорил пермяка к трем годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также с мужчины взыскана сумма затрат на лечение потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU