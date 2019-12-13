2019-12-13T10:36:49+03:00
Общество

В центре Перми завершилось строительство детского сада

Его смогут посещать 160 детей
Лилия Абибулаева
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Его откроют в начале следущего года. Фото: Правительство ПрикамьяЕго откроют в начале следущего года. Фото: Правительство Прикамья
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Подрядчик завершил строительство детского сада на улице Революции в Перми. Здание станет новым корпусом сада №296. Площадь садика составила 3,1 тысяча квадратных метров.

На данный момент детский сад передается в муниципальную собственность. До конца года туда привезут мебель и оборудование. Открыть садик планируют в начале 2020 года. Новый детский сад смогут посещать 160 ребят дошкольного возраста.

В будущем году в планах администрации возведение детских садов по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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