В районах Перми усилили контроль за состоянием кровли домов

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-13T10:46:27+03:00

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В Перми будут тщательно следить за состоянием кровли и придомовой территории. Проверяющие также будут оценивать, насколько тщательно организации подходят к обработке тротуаров противогололедными материалами, вывозят ли снег.

Сотрудники административно-технической инспекции Перми с 6 по 11 декабря проведен осмотр более 2800 придомовых территорий. Выявлено более 500 дворов с нарушениями, в 114 из них на кровлях зданий имеются свесы снега и наледи, что является нарушением Правил благоустройства территории города Перми.

Больше всех нарушений выявлено в Дзержинском районе – 124. В Ленинский районе нашли 95 нарушений, в Свердловском – 87, в Мотовилихинском – 74. Сотрудниками инспекции направлено 289 уведомлений в адрес УК, ТСЖ и ЖСК об устранении нарушений.

Осмотр придомовых территорий проводится ежедневно, также на особом контроле находится очистка снег и льда.

ИСТОЧНИК KP.RU