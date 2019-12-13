2019-12-13T08:40:42+03:00
Общество

В Перми откроется благотворительный магазин "Тепло"

Все средства от продажи одежды пойдут в поддержку подопечных организации "Территория семьи"
Елена КОНОВА
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Магазин находится в ТЦ "Хоровод" на 2 этажеМагазин находится в ТЦ "Хоровод" на 2 этажеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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14 декабря в 14.00 в Перми откроется благотворительный магазин "Тепло". Он будет работать под управлением организации "Территория семьи", которая помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.

- Уже в 15:00 можно будет совершить первые покупки, - рассказали в организации. - Среди ассортимента - бывшая в употреблении брендовая мужская и женская одежда по цене от 100 рублей, а также фирменный мерч, отшитый в Швейном коворкинге "Территории семьи". Все средства от продажи одежды пойдут в поддержку подопечных организации.

Магазин находится в ТЦ "Хоровод" на 2 этаже (Куйбышева, 110д). По будням он будет работать с 12:00 до 20:00, в субботу - с 12:00 до 19:00, в воскресенье - с 12:00 до 18:00.

Пожертвовать брендовую одежду для магазина можно по основному адресу организации: ул. Елькина, д. 45 (вход со стороны, противоположной подъездам).

Отметим, что подобные благотворительные магазины есть в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах.

- В таких магазинах продаются вещи хорошего качества, сознательно пожертвованные горожанами для продажи, - добавили в организации. - Нереализованная одежда, как правило, направляется на переработку - так реализуется экологичный подход к потреблению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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