Задержали руководителя строительства пермского зоопарка

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-13T08:35:04+03:00

По версии следствия, он украл 130 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Пермские полицейские задержали Илью Козырева, руководителя проекта строительства Пермского зоопарка от «РЖДстрой». Издание «Коммерсантъ» сообщает, что его подозревают в хищении 130 миллионов рублей.

Уголовное дело по факту хищения в отношении неустановленных лиц возбудили еще в августе. Издание сообщает, что по версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектной документации и выполнения работ второго этапа первой очереди строительства объекта.

Контракт между УКС и АО «РЖДстрой№ был подписан, но в документах были недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.

ИСТОЧНИК KP.RU