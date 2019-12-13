Задержали руководителя строительства пермского зоопарка
Пермские полицейские задержали Илью Козырева, руководителя проекта строительства Пермского зоопарка от «РЖДстрой». Издание «Коммерсантъ» сообщает, что его подозревают в хищении 130 миллионов рублей.
Уголовное дело по факту хищения в отношении неустановленных лиц возбудили еще в августе. Издание сообщает, что по версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектной документации и выполнения работ второго этапа первой очереди строительства объекта.
Контракт между УКС и АО «РЖДстрой№ был подписан, но в документах были недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.
ИСТОЧНИК KP.RU