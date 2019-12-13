2019-12-13T07:56:23+03:00
Общество

В Перми за год в общественном транспорте продали 31,5 миллионов билетов

В этом году закупили новые автобусы
Лилия Абибулаева
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Выполнение рейсов составило 99%.Выполнение рейсов составило 99%.Фото: архив "КП"
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В Перми с 1 мая обновился автобусный парк. В первый рейс отправились 90 новых автобусов. За 7 месяцев количество проданных на автобусных маршрутах МУП «ПГЭТ» билетов составило 12 миллионов. Объем транспортной работы на автобусных маршрутах, а также выполнение рейсов составило 99%.

МУП «Пермгорэлектротранс» также обслуживает 7 трамвайных маршрутов. Трамваи до сих пор пользуются популярность у жителей города. В трамваях за 11 месяцев этого года было продано порядка 19,5 миллионов билетов. При этом объем транспортной работы на трамвайных маршрутах был выполнен на 98%, выполнение рейсов составило 99%.

- Всего за 11 месяцев в трамваях и автобусах МУП «Пермгорэлектротранс» было продано 31,5 миллионов билетов, из них 2 миллиона раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 миллиона раз – оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 миллионов раз воспользовались правом льготного проезда, - сообщили в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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