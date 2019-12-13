2019-12-13T07:43:41+03:00
Общество

В выходные три района Перми останутся без воды

Воду отключат из-за планово-ремонтных работ
Лилия Абибулаева
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Воды не будет два дня, 13 и 14, 15 декабря.Воды не будет два дня, 13 и 14, 15 декабря.Фото: Василий Вахрин
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«Новогор-Прикамье» сообщили о том, что в ближайшие дни в нескольких районах Перми отключат холодную воду. Воды не будет два дня, 13 и 14, 15 декабря. Это связано с планово-ремонтными работами.

Так, с 10:00 до 19:00 13 декабря воды не будет в Мотовилихинском районе Перми:

- Гарцовская, 64

- 4-я Запрудская, 29, 31

- Лядовская, 113, 115, 123.

В Дзержинском районе Перми воду отключат с 9:00 - 13:00 14 декабря.

- Екатерининская, 177, 224,

- Пермская, 230

- Плеханова 36, 39, 39/5, 40,

41А, 41Б.

В Свердловском районе с 9:30 до 19:00 15 декабря без воды останутся жители следующих домов:

- Героев Хасана, 11А,

- Льва Шатрова, 11, 13, 13А, 15, 17, 5, 7, 9, 9/2

ИСТОЧНИК KP.RU

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