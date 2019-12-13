В выходные три района Перми останутся без воды
«Новогор-Прикамье» сообщили о том, что в ближайшие дни в нескольких районах Перми отключат холодную воду. Воды не будет два дня, 13 и 14, 15 декабря. Это связано с планово-ремонтными работами.
Так, с 10:00 до 19:00 13 декабря воды не будет в Мотовилихинском районе Перми:
- Гарцовская, 64
- 4-я Запрудская, 29, 31
- Лядовская, 113, 115, 123.
В Дзержинском районе Перми воду отключат с 9:00 - 13:00 14 декабря.
- Екатерининская, 177, 224,
- Пермская, 230
- Плеханова 36, 39, 39/5, 40,
41А, 41Б.
В Свердловском районе с 9:30 до 19:00 15 декабря без воды останутся жители следующих домов:
- Героев Хасана, 11А,
- Льва Шатрова, 11, 13, 13А, 15, 17, 5, 7, 9, 9/2
ИСТОЧНИК KP.RU