Мэр Перми отправил главу Ленинского района гулять по скользким улицам

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-12T18:21:44+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов написал в своем Instagram о том, что ему массово жалуются жители Ленинского района. Причина - состояние тротуаров, где образовался гололед после недавней оттепели.

- Взял с собой с утра на пешую прогулку главу администрации Ленинского района Александра Козенкова, замечаний по ходу движения много, - написал Дмитрий Самойлов. - Раз работа с подрядчиком до сих пор не организована должным образом, Александр Николаевич, каждый день по утрам ходите разными маршрутами по району и предоставляйте публичный отчет жителям у себя на странице или на странице администрации района о том, как устраняются нарушения в уборке улиц.

Также Дмитрий Самойлов предложил использовать приложение для трекинга, которое отслеживает маршрут и считает количество шагов.

- Будете отчитываться и мне, и жителям, где были, что видели, как работаете с подрядчиком. Уверен, в комментариях пермяки помогут вам с выбором маршрута на следующий день, - добавил мэр.

Он уточнил, что подобную практику планируется распространить на глав всех районов. И Дмитрий Самойлов даже предложил ввести специальный хэштег - #ногамиглавырайона.

ИСТОЧНИК KP.RU