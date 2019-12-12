Пермские следователи ищут свидетелей преступления, в результате которого умер мужчина
Видео с места ЧП пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.
Пермские следователи обратились за помощью к горожанам. Еще утром 11 февраля 2019 года в гараже кооператива "Кама", расположенного на улице Адмирала Макарова, нашли мужчину с травмой головы. Его увезли в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.
- Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Если вдруг с 10 по 11 февраля вы были в этом районе, видели конфликтные ситуации или слышали крики о помощи, сообщите об этом по телефонам 2495444, 02. Также если вы вдруг знаете человека на видео или являетесь им, обратитесь в ближайший отдел полиции. Важна любая информация!
ИСТОЧНИК KP.RU