"Мы были в шоке от увиденного". Волонтеры спасают восьмерых щенят, которых выкинули в мусорку в мешке
- Кто-то на день рождения получает украшения, кто-то - машину, а мы вот на день рождения получили 8 щенков, - пишут волонтеры пермского приюта "Островок Надежды".
Совсем недавно приюту исполнилось 9 лет. И через несколько дней после праздника волонтерам пришлось принять "подарок" в виде новорожденных щенков.
- Их нашли в мусорном баке в Усть-Качке, - говорят волонтеры. - Несмотря на все наши усилия, двое щенков погибли от переохлаждения и, возможно, от удара о железный бак.
Остальных кормим по часам. Это очень-очень сложная задача, но наша "щенячья мама" Ирина уже очень опытная. Мы надеемся, что малыши справятся.
В комментариях к посту написала и девушка, которая нашла щенков. Она сказала, что бедняги очень громко пищали. Их выкинули в бак прямо в мусорных пакетах.
- Мы были в шоке от увиденного, - добавила она.
Если вы хотите помочь щенкам, в группе приюта есть информация о том, как это сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU