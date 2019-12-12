2019-12-12T15:01:31+03:00
Дом. Семья

"Мы были в шоке от увиденного". Волонтеры спасают восьмерых щенят, которых выкинули в мусорку в мешке

Сейчас они находятся в пермском приюте
Елена КОНОВА
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Фото щенков из группы "Центр реабилитации собак «Островок надежды»Пермь" "ВКонтакте"Фото щенков из группы "Центр реабилитации собак «Островок надежды»Пермь" "ВКонтакте"
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- Кто-то на день рождения получает украшения, кто-то - машину, а мы вот на день рождения получили 8 щенков, - пишут волонтеры пермского приюта "Островок Надежды".

Совсем недавно приюту исполнилось 9 лет. И через несколько дней после праздника волонтерам пришлось принять "подарок" в виде новорожденных щенков.

- Их нашли в мусорном баке в Усть-Качке, - говорят волонтеры. - Несмотря на все наши усилия, двое щенков погибли от переохлаждения и, возможно, от удара о железный бак.

Остальных кормим по часам. Это очень-очень сложная задача, но наша "щенячья мама" Ирина уже очень опытная. Мы надеемся, что малыши справятся.

В комментариях к посту написала и девушка, которая нашла щенков. Она сказала, что бедняги очень громко пищали. Их выкинули в бак прямо в мусорных пакетах.

- Мы были в шоке от увиденного, - добавила она.

Если вы хотите помочь щенкам, в группе приюта есть информация о том, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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