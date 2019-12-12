Новогодняя акция от Альфа-Банка: оформление кредитной карты без оплаты комиссии

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-12T14:52:01+03:00

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Альфа-Банк анонсировал новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты компании смогут оформить кредитную карту «100 дней без процентов» и не платить комиссию за первый год обслуживания. Предложение действительно до 31 декабря 2019 года и не распространяется на ранее оформленные кредитные карты.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич рассказал, что в последний месяц года клиенты особенно активно совершают покупки, дарят подарки, планируют путешествия. В этом случае новое предложение от компании по кредитной карте значительно поможет клиентам банка. Благодаря новогодней акции компания может ожидать повышенного спроса на данный продукт.

Эта карта долгое время остается в числе самых популярных предложений на рынке и сейчас ей владеют миллионы человек. Столь востребованной она стала благодаря возможности снимать до 50 тысяч рублей наличных без комиссии в банкоматах банка и партнеров (в месяц), а также благодаря кредитному лимиту по карте, который достигает полмиллиона рублей.

Как и в предыдущие годы, Альфа-Банк продолжает охватывать все большую рыночную долю кредитных карт. Сегодня банк занимает почти 10,2% рынка. Также компания продолжает наращивать кредитно-карточный портфель, который за первые три квартала 2019 года превысил 41%. Это рекордный показатель среди первой пятерки российских банков.