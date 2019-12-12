2019-12-12T14:41:50+03:00
Общество

Мероприятия пермского бизнес-инкубатора за год посетили больше 2 тысяч человек

В этом году проведено 92 ярмарочных мероприятия на 15 площадках
Лилия Абибулаева
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Бизнес-инкубатор провел бизнес-пробы для учащихся школы бизнеса и предпринимательстваБизнес-инкубатор провел бизнес-пробы для учащихся школы бизнеса и предпринимательстваФото: Василий Вахрин
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Пермский бизнес-инкубатор - площадка бесплатных консультаций и тренингов для начинающих предпринимателей. Также организаторы проводят ярмарки местных производителей.

- Организацией ярмарок в этом году занимается Пермский центр бизнеса. Это повлекло за собой развитие новых компетенций сотрудников. Так, в 2019 году уже проведено 92 ярмарочных мероприятия на 15 площадках во всех районах Перми. С 15 декабря открываются новогодние ярмарки, - отмечает Руслан Хабибуллин, директор Пермского бизнес-инкубатора.

В 2020 продолжительность ярмарок увеличится до 255 дней. Также организаторы планируют закупить дополнительные шатры, торговое и электрооборудование. Участвовать в ярмарках может любой желающий.

Кроме того, в бизнес-инкубаторе постоянно проходят консультации и мероприятия. В 2019 году их посетило более 2 тысяч человек.

- Помимо традиционных бизнес-тем, например, консультаций по маркетингу, продажам и подбору персонала, были проведены консультации о переходе на другую систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД и по вопросам участия в торгах на право размещения НТО. Таким образом, пополнился список спикеров и экспертов-партнеров, - подчеркнули в Пермском центре бизнеса.

Еще одной новацией в этом году стал формат информирования – трансляция прямых эфиров обучающих мероприятий в социальных сетях бизнес-инкубатора. Такой формат стал востребованным, а прямые эфиры собирают в среднем 1500 просмотров.

Кроме того, были проведены бизнес-пробы для учащихся школы бизнеса и предпринимательства, а также торгово-технологического колледжа. Во время занятий ребята разрабатывали собственные бизнес-модели. Сейчас в стадии запуска школа социального предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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