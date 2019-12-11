«Здание полностью утратило исторический облик». В бывшей студенческой поликлинике разместят пермский военкомат

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-11T19:57:20+03:00

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В историческом здании по улице Пермская, 45 не так давно находилась студенческая поликлиника. Потом ее переоборудовали под обычную районную. А сейчас в это здание собираются перевести военкомат. Предполагается, что там будет находиться помещение для учета военнообязанных.

Но предварительно это здание будет реставрировано. Как сообщили в градостроительном институте пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект», специалисты провели предпроектные работы по восстановлению двух объектов культурного наследия регионального значения.

Основное здание - «Дом Пермского инженерного товарищества» 1909 года постройки. И примыкает к нему - «Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева».

Фотиева была секретарем Ленина. А здание, где она жила, по оценкам специалистов, «почти полностью утратило исторический облик и требует архитектурно-реставрационных работ по восстановлению декоративных элементов фасадов с предварительным проведением историко-архивных и библиографических исследований».

- В здании Пермского инженерного товарищества выявлены дефекты кирпичной кладки лицевых и дворовых фасадов, множественные биопоражения и почти полная утрата цокольной отделки, - отметили специалисты института «Гипрогор Проект». – Необходима проверка качества несущих конструкций здания.

ИСТОЧНИК KP.RU