2019-12-11T19:31:26+03:00
Звезды

«Сон или иная реальность?» В пермском театре «У Моста» показали премьеру шекспировской комедии

«Сон в шалую ночь» поставил московский режиссер
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Если поинтересоваться в театре «У Моста» их любимыми драматургами, то, разумеется, на первом месте окажется МакДонах. Именно открытие для российского зрителя этого ирландского драматурга дало возможность «мостовцам» завоевать «Золотую маску», которую им вручили за «Калеку с Инишмана». Но в числе любимых явно и Шекспир. В репертуаре «У Моста» есть и «Макбет», и «Гамлет», и «Ромео и Джульетта», а на днях в театре состоялась премьера спектакля «Сон в шалую ночь». Нам более привычно другое название – «Сон в летнюю ночь». Но тому, что творится на сцене «У Моста», как раз ближе понятие «шалость» или «безумие» - есть и такой вариант перевода.

Спектакль поставил московский режиссер Владимир Берзин. Он уже неоднократно сотрудничал с театром. И вот очередная премьера.

В спектакле волею и автора, и режиссера смешались воедино разные стили, эпохи, манеры игры. Смешалось все – в Афинах правит герцог, у ремесленников-актеров самодеятельного театра английские имена, эльфы отличаются солидной упитанностью, а озорника Робина Пака играет девушка. Герои спектакля попадают то ли в сон, то ли в иную реальность, где царит король эльфов. Но и ему не под силу справиться с творящейся путаницей. Из-за вмешательства Оберона, желающего помочь влюбленным, наоборот, разгораются ссоры. И всем этим артисты «У Моста» будто жонглируют, легко переходя от нарочитой выспренности и пафоса к буффонаде.

Эта фантасмагория настолько увлекает, что кажется, актеры включают в свою игру и зрителей, уводя их из обыденности в заколдованный лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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