МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-11T14:58:49+03:00

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В Пермском крае сохраняется вероятность неблагоприятных явлений. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 12-13 декабря в Перми и в крае ожидается сильный снегопад и изморозевые отложения.

Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. В связи со снегопадом и изморозью ухудшится ситуация на дороге. Повышается риск возникновения ДТП.

В четверг, 12 декабря, в Перми начнется похолодание, а к выходным температура может упасть до - 20 градусов ночью. В ночь на субботу, 14 декабря, ударит сильный мороз. Температура упадет до - 20 градусов. Дневная температура по всему краю будет примерно одинаковой, близкой к -10.

ИСТОЧНИК KP.RU