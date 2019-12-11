2019-12-11T14:33:40+03:00
Общество

Из-за отремонтированных дорог в Перми снизилось количество аварий

За год в городе отремонтировали 70 дорожных объектов
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Перми за год отремонтировали один миллион квадратных метров дорог. В пермской Госавтоинспекции отмечают, что благодаря отремонтированным дорогам снижается количество аварий. За 9 месяцев в 2019 года количество аварийных мест уменьшилось до 20.

В этом году разными видами ремонта в городе было охвачено более 70 объектов, 30 из них отремонтированы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель на следующие годы - увеличить показатели доли дорог, которые отвечают нормативным требованиям до 85% к 2024 году. На данный момент - 58%.

Один из важнейших проектов этого года - масштабная реконструкция Комсомольского проспекта. Также привели в порядок все прилегающие к Компросу улицы. Это позволит в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.

На будущий год у администрации также масштабные планы: комплексный ремонт улиц Подлесной, КИМ, Карпинского и ряда других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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