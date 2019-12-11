2019-12-11T13:48:40+03:00
Общество

«Азот» подвел итоги реализации проекта «Территория роста»

В рамках проекта реализованы образовательные программы, а фермерам оказывалась финансовая поддержка
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся круглый стол, участники которого подвели итоги реализации проекта «Территория роста» в 2019 году. На мероприятии присутствовали руководители предприятия, представители администрации города Березники, члены общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Пермского края, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР), Агросоюза Пермского края, Пермского НИИ сельского хозяйства и многие другие.

Участники встречи побывали на заводе и увидели производство инновационной продукции «Азота» – гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавок для молодняка крупного рогатого скота и дойных коров. После экскурсии на заседании круглого стола участники поделились полезной информацией о перспективах развития крестьянских фермерских хозяйств и агропромышленного сектора в целом, сотрудничестве промышленников и аграриев.

Иван Огородов, директор Пермского НИИСХ - филиала ПФИЦ УрО РАН (представитель АККОР):

– Развитие аграрного сектора в Прикамье — стратегическая задача федерального и краевого Правительства. Считаю проект «Территория роста» успешным. Мы активно работаем с компанией «УРАЛХИМ». О продуктах и технологиях, которые применяются на промышленных предприятиях, нужно рассказывать студентам, вовлекать в производство ученых, показывать процесс изнутри, проводить опыты не только в лабораторных условиях, но и активно взаимодействовать с промышленностью.

В профессиональной дискуссии также приняли участие Виктор Переходов, заместитель директора филиала «Азот» по коммерческим вопросам, и Игорь Цыбульский, заместитель директора филиала «Азот» по качеству. Они рассказали об актуальных продуктах, которые выпускаются для фермеров на предприятии: тукосмесях и гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавках.

Большинство фермеров, принявших участие в мероприятии, занимаются животноводством. Соликамский фермер Валерий Белоусов рассказал о своём опыте применения добавок.

Валерий Белоусов, фермер:

– В моем хозяйстве более 100 коз. В начале реализации проекта «Территория роста» я обратился в филиал «Азот» с просьбой рассмотреть возможность изготовления для них добавок и попросил внести дополнительно два элемента: йод и селен. Мне пошли навстречу. Хочу заметить, что кормовая добавка не слеживается и прекрасно добавляется в корм.

Проект «Территория роста» разработан совместно с Управлением по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники и реализуется с апреля 2019 года. Его итоги подвел Сергей Воробьёв, начальник управления по вопросам потребительного рынка и развития предпринимательства.

В рамках проекта реализованы образовательные программы, фермерам оказывалась финансовая поддержка со стороны администрации города, проведены четыре сельскохозяйственных ярмарки, в которых приняло участие более 80 организаций. Владельцы личных подсобных хозяйств на безвозмездной основе для апробации получили от филиала «Азот» минеральные удобрения (1 515 упаковок по 3 кг). Количество выданных минеральных удобрений - более 4,5 тн. По 100 кг удобрений получили главы фермерских хозяйств Березников. Со стартом проекта началось межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот.

Участники круглого стола пришли к выводу, что проект «Территория роста» необходимо продолжить в следующем году.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Для предприятия важен диалог с представителями реального экономического сектора. Продукция филиала «Азот» разработана с учетом интересов потребителей. Наша цель — занять устойчивую позицию на рынке импортозамещения. Добавки прошли все требуемые испытания, имеют необходимые сертификаты. Они составлены целиком из отечественного сырья, поэтому дешевле импортных аналогов.

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