2019-12-11T12:56:05+03:00
Общество

В Перми бывшего министра территориальной безопасности отправили под домашний арест

Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом
Лилия Абибулаева
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Адвокат настаивал на альтерантивной мереАдвокат настаивал на альтерантивной мереФото: Василий Вахрин
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В Перми 11 декабря состоялось заседание по избранию меры пресечения для экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна. Его подозревают в том, что он четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо в то время, когда был заместителем начальника окружного центра МЧС, и совершил тем самым мошенничество в особо крупном размере. По совпадению, генерал-майора задержали в Международный день борьбы с коррупцией.

Андрея Ковтуна задержали 9 декабря. Сегодня Свердловский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 февраля. Адвокат настаивал на альтернативной мере пресечения.

Бывшему чиновнику в течение двух месяцев нельзя будет пользоваться телефоном и интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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