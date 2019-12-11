2019-12-11T11:48:12+03:00
Общество

В Перми пройдут Дни Италии

Жителей города приглашают на фестиваль художественного, документального и короткометражного кино
Лилия Абибулаева
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Жителям города представят 17 картин, охватывающие все категории итальянского киноЖителям города представят 17 картин, охватывающие все категории итальянского киноФото: Василий Вахрин
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Уже на этой неделе у пермяков появится возможность окунуться в культуру Италии. В Перми с 13 декабря будет проходить VI российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино «RIFF».

На церемонию открытия фестиваля приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

В пятницу, 13 декабря, состоится премьерный показ фильма «Спрячь бабушку в холодильнике». Увидеть все картины фестиваля пермяки смогут до 15 декабря в кинотеатре «Кристалл»

Жителям города представят 17 картин, охватывающие все категории итальянского кино. Каждый день зрителям будут представлять новую картину.

Организаторы предупреждают, что все фильмы будет идти на языке оригинала с субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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