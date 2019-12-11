2019-12-11T10:25:18+03:00
Общество

В Перми начали строить новый водопровод для жителей Краснокамска

57 тысяч человек будут обеспечены водой
Лилия Абибулаева
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До 2024 года на реализацию проекта Прикамье получит 2 миллиарда рублей. Фото: правительство ПрикамьяДо 2024 года на реализацию проекта Прикамье получит 2 миллиарда рублей. Фото: правительство Прикамья
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В Кировском районе Перми началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска. Работы ведутся на улице Кировоградская и на участке от улицы Сысольская до Липатова.

Подрядчик должен построить около 4 км водопроводных сетей до конца 2020 года. Благодаря новому водопроводу доступ к воде получат 57 тысяч жителей Краснокамска.

Также параллельно ведутся работы и в самом Краснокамске. Подрядная организация в 2020 должна заменить 19 км водопроводных труб.

Все работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая вода». До 2024 года на реализацию проекта Прикамье получит 2 миллиарда рублей. На строительство водопроводной ветки в Краснокамск будет направлено около 190 миллионов рублей и еще 180 миллионов рублей - на замену ветхих водопроводных труб в Краснокамске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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