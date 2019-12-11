2019-12-11T08:37:49+03:00
Происшествия

В Пермском крае ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина

Пенсионерку сбила Газель
Лилия Абибулаева
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Виновника аварии так и не наказали.Виновника аварии так и не наказали.Фото: Василий Вахрин
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Авария, в которой погибла женщина, произошла 6 декабря. Пенсионерку сбила Газель, когда она переходила дорогу.

ЧП произошло в 8:30 в пятницу, 6 декабря, на остановке «Пальники». Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на автобусную остановку. Когда пенсионерка вышла на проезжую часть, ее сбила Газель.

Женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась.

Родственники ищут очевидцев аварии. По сообщению родных, виновника аварии так и не наказали.

- Пожалуйста, те, кто что-либо видел, отзовитесь! Водитель даже штраф за это не получил! - написала внучка погибшей.

Если вы видели момент аварии, сообщите, пожалуйста, по телефону 89082426966 (Елена)

ИСТОЧНИК KP.RU

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