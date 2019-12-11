В Перми отремонтируют фасады дома купца Грибушина и церкви Святой Марии Магдалины

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-11T09:02:41+03:00

Максимальная цена контракта на ремонт церкви - 11,5 миллионов рублей Фото: Василий Вахрин

На реставрацию дома Грибушина выделят 17 миллионов рублей

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В Перми объявили аукцион на реставрацию фасадов двух исторических зданий. Издание «Business Class» сообщает о том, что заказчиком ремонта выступил Федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.

Подрядчик должен отремонтировать фасады дома купца Грибушина с оградой и воротами и церкви Святой Марии Магдалины на улице Ленина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2019 года. Реставрация должна быть завершена до 31 октября 2020 года.

Работы оценили в 17 миллионов рублей. Максимальная ценаконтракта на реставрацию церкви - 11,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU