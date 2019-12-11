В Перми отремонтируют фасады дома купца Грибушина и церкви Святой Марии Магдалины
В Перми объявили аукцион на реставрацию фасадов двух исторических зданий. Издание «Business Class» сообщает о том, что заказчиком ремонта выступил Федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.
Подрядчик должен отремонтировать фасады дома купца Грибушина с оградой и воротами и церкви Святой Марии Магдалины на улице Ленина.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2019 года. Реставрация должна быть завершена до 31 октября 2020 года.
Работы оценили в 17 миллионов рублей. Максимальная ценаконтракта на реставрацию церкви - 11,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU