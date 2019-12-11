2019-12-11T09:02:41+03:00
Общество

В Перми отремонтируют фасады дома купца Грибушина и церкви Святой Марии Магдалины

На реставрацию дома Грибушина выделят 17 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Максимальная цена контракта на ремонт церкви - 11,5 миллионов рублейМаксимальная цена контракта на ремонт церкви - 11,5 миллионов рублейФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми объявили аукцион на реставрацию фасадов двух исторических зданий. Издание «Business Class» сообщает о том, что заказчиком ремонта выступил Федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.

Подрядчик должен отремонтировать фасады дома купца Грибушина с оградой и воротами и церкви Святой Марии Магдалины на улице Ленина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2019 года. Реставрация должна быть завершена до 31 октября 2020 года.

Работы оценили в 17 миллионов рублей. Максимальная ценаконтракта на реставрацию церкви - 11,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Прикамья несколько месяцев издевался над подругой из ревности
В выходные в Прикамье резко похолодает
В Перми начали строить новый водопровод для жителей Краснокамска
«Сидела в воде и просила о помощи». В Прикамье спасатели помогли замерзшей женщине
Пермская полиция разыскивает подозреваемую в квартирной краже
В порядке заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом скорректированы финансовые вопросы строительства соцобъектов
В Пермском крае ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина
На трассе в Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода
В Прикамье мужчина ударил ножом собственную дочь
В Прикамье автовоз с новыми иномарками улетел в кювет
В Перми театру оперы и балета запретили использовать историческое здание
В Перми стая собак напала на женщину
В Прикамье продавали сыр с антибиотиками
В Перми остановлены поиски двух школьниц, которые пропали при странных обстоятельствах
В Перми феерично запустили новое световое шоу на телебашне
В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов
В Прикамье пьяный лихач, чтобы не лишиться прав, использовал документы брата-близнеца
Пермский зоопарк принимает в дар изделия из натурального меха и кожи
Пермячка попала в больницу после чистки рыбы