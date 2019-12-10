2019-12-10T20:04:37+03:00
Общество

В Прикамье продавали сыр с антибиотиками

Опасная продукция попала на стол к потребителям
Екатерина ГАСПЕР
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Суд оставил решение Росссельхознадзора о наказании руководителя предприятия без изменений.Суд оставил решение Росссельхознадзора о наказании руководителя предприятия без изменений.Фото: Василий Вахрин
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В апреле этого года Управление Россельхознадзора по Пермскому краю провело внеплановую проверку на предприятии ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». В результате было обнаружено, что на предприятии была выпущена потенциально опасная продукция, и генеральный директор Сергей Хазов ничего не сделал, чтобы этого не допустить.

Лабораторные исследования показали, что в сыре «Российский» были превышены показатели по содержанию антибиотиков, технические правила при производстве молочной продукции были нарушены. Опасный для здоровья сыр попал на прилавки магазинов и в дальнейшем на стол покупателям.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю вынесло постановление в отношении генерального директора предприятия и назначило ему штраф в 20 тысяч рублей. Однако Сергей Хазов не согласился с наказанием и обратился в суд с заявлением о признании постановления незаконным. Суд оставил постановление ведомства без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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