В Прикамье продавали сыр с антибиотиками
В апреле этого года Управление Россельхознадзора по Пермскому краю провело внеплановую проверку на предприятии ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». В результате было обнаружено, что на предприятии была выпущена потенциально опасная продукция, и генеральный директор Сергей Хазов ничего не сделал, чтобы этого не допустить.
Лабораторные исследования показали, что в сыре «Российский» были превышены показатели по содержанию антибиотиков, технические правила при производстве молочной продукции были нарушены. Опасный для здоровья сыр попал на прилавки магазинов и в дальнейшем на стол покупателям.
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю вынесло постановление в отношении генерального директора предприятия и назначило ему штраф в 20 тысяч рублей. Однако Сергей Хазов не согласился с наказанием и обратился в суд с заявлением о признании постановления незаконным. Суд оставил постановление ведомства без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU