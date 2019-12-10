В Прикамье пьяный лихач, чтобы не лишиться прав, использовал документы брата-близнеца

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-10T15:34:40+03:00

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В Пермском крае осудили жителя Гайнского района за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, когда мужчину остановили, он показал документы брата-близнеца.

Инспекторы остановили автомобиль «Опель Мерива». По внешним данным, водитель был пьян, но мужчина решил схитрить и вместо своих документов подсунул права брата. Он думал, что таким образом он сможет сохранить права. Сотрудники ГИБДД на основании предоставленных документов составили административный протокол. Но обман раскрылся в суде.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские смогли собрать доказательства, что за рулем автомобиля был именно задержанный.

Его осудили на 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU