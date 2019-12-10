2019-12-10T14:07:18+03:00
Общество

Бывшего главного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца

Новый год Игорь Кожевников будет встречать в следственном изоляторе
Лилия Абибулаева
Поделиться:
У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублейУ следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми в очередной раз продлили срок нахождения под стражей для бывшего главного пристава Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что в следственном изоляторе Игорь Кожевников проведет, как минимум, два месяца.

Ленинский районный суд продлил срок до 13 февраля.

Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье пьяный лихач, чтобы не лишиться прав, использовал документы брата-близнеца
Пермский зоопарк принимает в дар изделия из натурального меха и кожи
Пермячка попала в больницу после чистки рыбы
«Еще 2 года назад о Перми как месте проведения марафонов никто не знал»: в городе подводят спортивные итоги года
«Помогите найти!» В Перми при странных обстоятельствах пропали две школьницы
В Прикамье женщина получила серьезные ожоги при приготовлении пищи
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми парень на спор ограбил женщину
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
Житель Прикамья несколько месяцев издевался над своей сожительницей
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим