Бывшего главного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-10T14:07:18+03:00

У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Перми в очередной раз продлили срок нахождения под стражей для бывшего главного пристава Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что в следственном изоляторе Игорь Кожевников проведет, как минимум, два месяца.

Ленинский районный суд продлил срок до 13 февраля.

Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU