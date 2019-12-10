Бывшего главного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца
В Перми в очередной раз продлили срок нахождения под стражей для бывшего главного пристава Пермского края. Издание «Business Class» сообщает о том, что в следственном изоляторе Игорь Кожевников проведет, как минимум, два месяца.
Ленинский районный суд продлил срок до 13 февраля.
Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU