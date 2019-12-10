2019-12-10T12:36:28+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед

Из-за этого возможны обрывы линий электропередач
Лилия Абибулаева
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Такэе возможен небольшой снегТакэе возможен небольшой снегФото: Василий Вахрин
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В Пермь и в Пермский край пришло аномальное потепление. Температура воздуха на несколько градусов выше нормы. Вместе с потеплением и неблагоприятные погодные явления.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что на территории края 10 и 11 декабря ожидается гололед и изморозевые отложения.

Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, возникает риск увеличения дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В среду, 11 декабря, сохранится оттепель при температуре +1…+2 градуса. В течение нескольких часов будет идти мокрый снег. По сообщению синоптиков, осадков будет много до 10мм в крае и 6-7 мм в Перми.

В ночь на четверг, 12 декабря, потепление сменится похолоданием. Прогноз на выходные пока предварительный. По словам синоптиков, температурный фон будет зависеть от облачности, а какой она будет, пока трудно сказать. Так, предварительно, в конце недели температура будет держаться на отметк -8…-13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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