2019-12-10T11:19:58+03:00
Общество

В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка

Психотерапевт расскажет о профилактике стресса у школьников
Елена КОНОВА
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Стремясь вырастить из своих детей гениев, родители часто настолько перенасыщают жизнь ребенка различными кружкамиСтремясь вырастить из своих детей гениев, родители часто настолько перенасыщают жизнь ребенка различными кружкамиФото: Юлия Лоза
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11 декабря в 19-15 в гимназии №2 (ул. Советская, 33) пройдет лекция «Роль семьи в формировании жизнеутверждающего поведения». Спикером выступит психотерапевт Татьяна Юрьевна Огибалова.

Стремясь вырастить из своих детей гениев, родители часто настолько перенасыщают жизнь ребенка различными кружками, секциями, дополнительными занятиями, что детская неокрепшая психика просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Ребёнку приходится одновременно посещать школу, несколько секцией, при том, что вечером еще надо делать домашнее задание, которое порой многие заканчивают за полночь. В связи с этим возникает постоянная усталость, апатия, и даже понижение иммунитета. Для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо всегда помнить о том, что нагрузка должна быть умеренной, чтобы у вашего чада ежедневно оставалось несколько часов на отдых.

Так, лучшей профилактикой стресса у детей являются:

- режим дня (сон должен занимать не менее 8-9 часов)

- свежий воздух

- умеренные занятия спортом

- позитивное мышление

Об этом и многом другом на лекции расскажет психотерапевт. Вход для всех свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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