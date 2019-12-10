В Перми открылся еще один лесной визит-центр

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-10T11:24:30+03:00

Его цель - проведение тематических выставок и экологических экскурсий

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В Перми в микрорайоне Кислотные дачи открылся новый визит-центр. Он находится рядом с футбольным полем лицея №5, на входе на экологическую тропу «Ботаническая».

Теперь местные жители смогут посетить тематические выставки и экологические экскурсии.

- Визит-центры пользуются популярностью у пермяков наряду с детскими и спортивными площадками, лесными зелеными классами, экологическими тропами, - отметили в администрации Перми.

Помимо тематических экспозиций в пермских визит-центрах проводятся беседы с жителями о правилах поведения в лесу, мерах пожарной безопасности, мастер-классы по изготовлению скворечников. Бесплатные экскурсии организуются участковыми лесничими по заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU