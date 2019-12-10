В Перми открылся еще один лесной визит-центр
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи открылся новый визит-центр. Он находится рядом с футбольным полем лицея №5, на входе на экологическую тропу «Ботаническая».
Теперь местные жители смогут посетить тематические выставки и экологические экскурсии.
- Визит-центры пользуются популярностью у пермяков наряду с детскими и спортивными площадками, лесными зелеными классами, экологическими тропами, - отметили в администрации Перми.
Помимо тематических экспозиций в пермских визит-центрах проводятся беседы с жителями о правилах поведения в лесу, мерах пожарной безопасности, мастер-классы по изготовлению скворечников. Бесплатные экскурсии организуются участковыми лесничими по заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU