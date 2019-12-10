2019-12-10T10:27:19+03:00
Происшествия

В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход

493 человека получили травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В 133 ДТП виноваты пешие участники дорожного движенияВ 133 ДТП виноваты пешие участники дорожного движенияФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В пермской госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие 11 месяцев 2019 года на пермских дорогах произошло 486 аварий с участием пешеходов. 21 человек при этом погиб, а 493 человека получили травмы.

Аварии происходят и по вине автомобилистов, и по вине самих пешеходов. В 133 ДТП виноваты пешие участники дорожного движения. 14 человек погибли и 123 получили травмы. Обычно аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.

Но и днем пешеходы часто ведут себя беспечно: не смотрят на дорогу, идут по краю проезжей части, слушают музыку, не следя за происходящим на дороге.

- Чтобы обезопасить себя во время движения, при приближении к проезжей части пешеходам необходимо полностью сосредоточиться на дорожной обстановке, убрав телефон в сумку, сняв наушники и капюшон, - отмечают в УГИБДД по Перми. - При движении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости стоит иметь на одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми парень на спор ограбил женщину
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим