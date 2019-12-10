В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-10T10:27:19+03:00

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В пермской госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие 11 месяцев 2019 года на пермских дорогах произошло 486 аварий с участием пешеходов. 21 человек при этом погиб, а 493 человека получили травмы.

Аварии происходят и по вине автомобилистов, и по вине самих пешеходов. В 133 ДТП виноваты пешие участники дорожного движения. 14 человек погибли и 123 получили травмы. Обычно аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.

Но и днем пешеходы часто ведут себя беспечно: не смотрят на дорогу, идут по краю проезжей части, слушают музыку, не следя за происходящим на дороге.

- Чтобы обезопасить себя во время движения, при приближении к проезжей части пешеходам необходимо полностью сосредоточиться на дорожной обстановке, убрав телефон в сумку, сняв наушники и капюшон, - отмечают в УГИБДД по Перми. - При движении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости стоит иметь на одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU