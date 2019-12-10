2019-12-10T09:58:43+03:00
Происшествия

В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице

Мужчина избивал и унижал женщину
Лилия Абибулаева
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В настоящее время материалы уголовного дела переданы в судВ настоящее время материалы уголовного дела переданы в судФото: Василий Вахрин
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В Лысьве перед судом предстанет местный житель за издевательства над сожительнице. Также мужчину обвиняют в угрозе убийством.

В полицию обратилась родственница потерпевшей. Она сообщила, что на протяжении нескольких месяцев над ее родственницей жестоко издеваются, избивают и унижают. Полицейские выяснили, что мужчина выпивал и нападал на женщину.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что однажды он поднес к шее женщины нож и сказал, что убьет ее. Через несколько дней он совершил аналогичные действия в отношении соседки, которая зашла в гости.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Лысьвенский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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