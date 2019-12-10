В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице
В Лысьве перед судом предстанет местный житель за издевательства над сожительнице. Также мужчину обвиняют в угрозе убийством.
В полицию обратилась родственница потерпевшей. Она сообщила, что на протяжении нескольких месяцев над ее родственницей жестоко издеваются, избивают и унижают. Полицейские выяснили, что мужчина выпивал и нападал на женщину.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что однажды он поднес к шее женщины нож и сказал, что убьет ее. Через несколько дней он совершил аналогичные действия в отношении соседки, которая зашла в гости.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Лысьвенский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU