«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-10T09:49:47+03:00

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Инцидент произошел в Кунгуре. Местная жительница позвонила в Кунгурскую службу спасения и сообщила, что ее кошка ведет себя неадекватно, кусает и царапает маленьких детей.

На вызов выехала бригада спасателей. Кошка попыталась спрятаться от спасателей под кухонным гарнитуром, но ее отловили с помощью специального снаряжения. Животное передали хозяевам.

Ни заявительница, ни ее дети в медицинской помощи не нуждались .

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе. Спасателям пришлось разобрать трубу, чтобы достать животное. Сотрудники Кунгурской службы спасения помогли животному, которое застряло в дымоходе. Утром 5 июня на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на вентиляционной трубе двухэтажного дома находится кот и не может оттуда спуститься. Спасатели поехали вызволять беднягу.

ИСТОЧНИК KP.RU