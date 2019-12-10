«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-10T09:29:13+03:00

В ужасной квартире вместе с хозяевами проживал еще и кот Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Перми из квартиры на улице Тургенева выселили отца и сына. Мужчины проживали в ужасной антисанитарии и не платили за квартиру.

Пермяки жили в квартире по договору социального найма. Однако условия договора не соблюдали. За коммунальные услуги не платили, порядок не поддерживали.

Соседи больше не смогли жить рядом с «помойкой» и пожаловались на ужасный запах, клопов, тараканов и мышей. Городская администрация смогла через суд выселить нерадивых жильцов. Когда судебные приставы приехали по адресу для выселения, условия в квартире их поразили. В помещении не было туалета, на полу горы бытового мусора, полчища тараканов и мух, отвратительный запах. В таких ужасных условиях жили не только хозяева, но и кот.

В пресс-службе судебных приставов отметили, что на улице они не останутся. По решению суда им предоставлено другое жилое помещение меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами.

ИСТОЧНИК KP.RU