2019-12-10T09:05:39+03:00
Происшествия

Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим

Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мужчину отправили в больницу с колото-резанным ранением в грудь. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюМужчину отправили в больницу с колото-резанным ранением в грудь. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Перми возбудили уголовное дело в отношении 37-летней пермячки. Женщина ударила ножом своего друга детства.

Приятели вместе выпивали. В определенный момент мужчина предложил давней подруге продолжить вечер в интимной обстановке. Женщине такой вариант не понтравился. Она схватила нож и ударила друга в грудь.

Мужчину отправили в больницу с колото-резанным ранением в грудь, а его подругу задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В ходе расследования стало известно, что пермячка уже была судима за аналогичное преступление. Женщина освободилась ровно год назад. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ближайшие 10 лет пермячка проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми парень на спор ограбил женщину
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке