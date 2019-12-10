Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-10T09:05:39+03:00

Мужчину отправили в больницу с колото-резанным ранением в грудь. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми возбудили уголовное дело в отношении 37-летней пермячки. Женщина ударила ножом своего друга детства.

Приятели вместе выпивали. В определенный момент мужчина предложил давней подруге продолжить вечер в интимной обстановке. Женщине такой вариант не понтравился. Она схватила нож и ударила друга в грудь.

Мужчину отправили в больницу с колото-резанным ранением в грудь, а его подругу задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В ходе расследования стало известно, что пермячка уже была судима за аналогичное преступление. Женщина освободилась ровно год назад. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ближайшие 10 лет пермячка проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU